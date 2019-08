Rapinatore seriale a spasso sul lungolago, doveva scontare 2 anni e 9 mesi

Nel primo pomeriggio odierno i Carabinieri della Compagnia di Gallarate e della Stazione di Angera unitamente a quelli della Compagnia di Luino hanno localizzato e tratto in arresto un pregiudicato 40enne di origini calabresi, condannato in via definitiva alla pena di 3 anni e 7 mesi di reclusione perché riconosciuto colpevole di aver commesso assieme ad un complice non meno di 11 rapine (di cui due tentate) ad agenzie assicurative e supermercati nelle province di Novara e Varese fra la fine del 2011 e la primavera del 2012.

Per questi reati l’uomo era già stato arrestato nel giugno 2012 dai Carabinieri di Arona ed ammesso agli arresti domiciliari al termine dei quali si era poi trasferito da Angera ove era residente, rendendosi successivamente irreperibile.

Grazie ad una veloce ed efficace attività di indagine nel pomeriggio odierno è stato localizzato dagli investigatori nella centralissima piazza Libertà di Luino, proprio innanzi all’imbarcadero e per lui si apriranno ora le porte del carcere di Varese ove dovrà espiare la pena residua di due anni e nove mesi di reclusione.