Settore plastica-gomma, migliorano fatturato e utile

Buone notizie dal comparto della gomma-plastica della provincia di Varese che si conferma la terza provincia in Italia per addetti, quinta per unità locali e quarta per export. Presente su tutto il territorio, dove operano circa 499 imprese per un totale di 10.439 addetti, il settore esporta per una quota pari a 871 milioni di euro, in costante crescita negli ultimi dieci anni (nel 2008 il valore dei prodotti esportati era di 717 milioni di euro). I paesi che apprezzano la produzione del Varesotto sono perlopiù quelli dell’area euro con in testa Germania (129 milioni), Francia (121 milioni) e Spagna (69 milioni). Tra i prodotti più richiesti ci sono componenti per l’industria calzaturiera, per elettrodomestici, imballaggi, articoli per l’edilizia, lastre, fogli, tubi, profilati, pneumatici e camere d’aria. (fonte Univa)

Secondo la pubblicazione “Made in Varese“, il settore ha migliorato il suo fatturato complessivo 2.835 milioni di euro (+1,5%) e l’utile 110,4 milioni (+4,9%). Tra le aziende leader del settore ci sono: Lati Termoplastici di Vedano Olona con 147,7 milioni di fatturato (+15,1%), D.I.R di Gorla Minore con 143,5 milioni (+15,5%) e Vibram di Albizzate con 135,9 milioni (+9,4%)