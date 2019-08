Primi impegni “targati Varese” per cinque nuovi acquisti stranieri della Openjobmetis, già arrivati in città in vista del raduno della squadra di Attilio Caja, fissato per le 17 di giovedì 8 agosto al palasport di Masnago.

Galleria fotografica Visite mediche per i nuovi acquisti della Openjobmetis 4 di 9

Gli americani LJ Peak, Jeremy Simmons e Jason Clark, il serbo Milenko Tepic e l’estone Siim-Sander Vene (che ha già giocato in biancorosso – foto in alto) si sono sottoposti alle visite mediche organizzate nella sede del Nuovo Centro Fisioterapico – Medicina Isber di Varese. Il gruppo dovrà essere integrato dall’ultimo tassello, l’esperto playmaker Josh Mayo, atteso a Malpensa nella mattinata di giovedì.

La squadra è completata dal gruppo italiano che conta tre confermati – capitan Giancarlo Ferrero (che ha accompagnato i nuovi compagni alle visite), Nicola Natali e Matteo Tambone – e un volto nuovo, quello del pivot Luca Gandini. Tutti saranno regolarmente presenti al palazzetto in occasione del primo allenamento.