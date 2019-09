“Il 112 è inefficiente”: la denuncia dei sindacati dei Vigili del Fuoco

Il 112 è inefficiente. L’ennesima critica viene riproposta da alcune sigle sindacali dei Vigili del Fuoco: FNS CISL, CGIL VVF, UIL PA VVF e CONAPO.

A far scattare la nuova denuncia di cattiva gestione del servizio relativo al numero unico dell’emergenza urgenza, un episodio avvenuto lo scorso 3 settembre: “ in data 3 settembre – raccontano in una nota congiunta – un escursionista si è perso nei boschi della Val Dumentina, come riportato poi dagli organi di stampa in perfette condizioni di salute, l’uomo ha chiamato il NUE 112 perché non ritrovava più la strada, la telefonata invece di essere inoltrata ai vigili del fuoco (ente preposto a questo tipo di richieste) è stata trasferita al soccorso sanitario.

La sala operativa del 118, tuttavia, invece di attivare l’ente preposto ha preferito gestire autonomamente la ricerca, facendo alzare in volo un elicottero medicalizzato (con i costi che questo comporta) distogliendo così tale velivolo, preposto più ad un soccorso sanitario sicuramente più consono, per effettuare una ricerca e recupero in montagna in barba a tutti i protocolli e accordi, come tra l’altro specificato nella circolare inviata a tutti i Sig. Prefetti con protocollo n. 6249 del 11-05-2016 a firma del Capo Dipartimento VVF».

I delegati sindacali Maurizio Giardina della FNS Cisl, Marco Franzetti della Cgil, Rosario Galizia della UIL Pa e Stefano Gaiara della Conapo sottolineano le carenze del sistema anche a livello nazionale: « Si susseguono su tutto il territorio nazionale le segnalazioni per le inefficienze del numero unico per le emergenze NUE 112 e naturalmente la nostra provincia non è da meno. Malgrado in questi anni si sono ampiamente dimostrate le incomprensioni e i ritardi generati da una sala operativa “terza”, ovvero formata da operatori non appartenenti ad alcuna forza di Polizia o di Soccorso, che alla fine funge solo da centralino che smista le chiamate di soccorso con i ritardi e i mancati allertamenti che questo comporta; come spesso accade per gli incidenti stradali.

Malgrado da parte dei rappresentanti sindacali dei vari enti preposti al soccorso e alla sicurezza, forze di polizia e operatori del soccorso, si sia chiesto ripetutamente e a gran voce di rivedere la struttura tutti gli appelli sono caduti nel vuoto, mentre i problemi sono rimasti».

I sindacalisti non sottovalutano l’importanza della centrale unica ma mettono in discussione la sua gestione : « Siamo tutti concordi a chiedere di adottare il sistema già utilizzato in tutti gli altri paesi europei, ovvero una sala operativa unificata, dove all’interno sono presenti gli operatori dei vari enti, i quali si possano interfacciare direttamente tra loro e abbreviare le tempistiche di intervento».

Sul caso denunciato della Val Dumentina, i sindacalisti precisano: «

Ora di questa gestione da “primatisti” noi ce ne guardiamo bene, poiché non è mai stato nel nostro DNA, né mai lo sarà, la nostra missione è arrivare il prima possibile dove ci sono da salvare vite ed i beni, mettendo a repentaglio, a volte, la nostra stessa incolumità e crediamo che queste dovrebbero essere le motivazioni stesse che dovrebbero muovere tutti i soccorritori, indipendentemente dal colore della divisa…. con la vita delle persone non si deve giocare, magari per riempire qualche dato statistico… per l’ennesima volta “DENUNCIAMO” questa gestione che si discosta dai principi stessi del soccorso a beneficio di chissà cosa o chi … ci riserviamo tuttavia di informare la competente Procura della Repubblica al fine di accertare quanto avvenuto, il tutto nell’interesse collettivo».