Abbonamenti: la Pallacanestro Varese riparte da 1881

Riprende quest’oggi (giovedì 5 settembre) per la terza e ultima fase la campagna abbonamenti della Pallacanestro Varese. Si ricomincia da un numero, 1.881, che è quello delle tessere compilate nelle due precedenti “finestre” durante le quali i tifosi avevano anche a disposizione una serie di sconti sul prezzo finale.

Da oggi invece la tariffa è piena e la disponibilità dei posti è libera: i diritti di prelazione per i vecchi abbonati infatti erano attivi solo nelle prime due fasi della campagna. Per aderire, i tifosi hanno a disposizione sei giorni: da giovedì 5 a sabato 7 e da giovedì 12 a sabato 14 settembre. Giovedì e venerdì l’orario di apertura è tra le 16 e le 20 mentre sabato sarà nelle due fasce 10-13 e 14-19.

Come nelle fasi precedenti, le tessere si potranno sottoscrivere al palasport di Masnago, più precisamente all’interno della “Sala Gualco” (quella delle conferenze stampa di fine partita) dove è stato allestito un ufficio apposito e dove ci sarà anche la postazione dell’associazione dei tifosi “Il basket siamo noi” (il cosiddetto trust) così da rendere possibile anche quel tipo di tesseramento che tra l’altro dà diritto ad alcuni sconti.

Chi vive lontano da Varese o non ha la possibilità di recarsi alla Enerxenia Arena può però rivolgersi al servizio di vendita online messo a disposizione dal circuito BestUnion, lo stesso che sarà utilizzato per i singoli biglietti della stagione cestistica biancorossa. Per acquistare le tessere via internet è necessario collegarsi a QUESTA pagina e alla sezione dedicata agli abbonamenti, disponibili a partire dalle ore 16 di quest’oggi. Ricordiamo che lo scorso anno la Openjobmetis poté contare su un numero di fedelissimi molto alto, 2.698: arrivare a quella cifra non sarà facile ma può essere un obiettivo da perseguire anche alla luce delle buone prove offerte fino a qui in amichevole dalla squadra di Attilio Caja, che tornerà in campo sabato (17,30) a Parma nella semifinale del quadrangolare locale contro la Germani Brescia dell’ex Tyler Cain.