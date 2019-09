Al via il servizio di ascolto dei Carabinieri, primo appuntamento a Villa Calcaterra

Prende il via venerdì 6 settembre, nella sala del Camino di Villa Calcaterra, il progetto “Servizio di Ascolto” promosso dal comando dei Carabinieri di Busto Arsizio in collaborazione dell’Amministrazione Comunale.

Al primo incontro sarà presente il sindaco Emanuele Antonelli.

Il progetto è rivolto ai cittadini che vorranno sottoporre ai Carabinieri quesiti sulle varie problematiche del quartiere in cui risiedono o in generale della città e presentare situazioni personali in potrebbe servire il loro intervento.

Sarà possibile anche ricevere consigli su tematiche sociali e di pubblica sicurezza.

Questi i prossimi appuntamenti:

Venerdì 13 settembre alle 18.00 presso la Casa della Salute di Borsano

Venerdì 20 settembre alle 18.00 presso l’aula del centro tessile Cotoniero a S. Anna

Venerdì 27 settembre alle 18.00 a Beata Giuliana presso la ex tensostruttura in via Salgari.