Bianchi: “Minacce a Gulino opera di vigliacchi”

“Daniela Gulino è una donna coraggiosa, che non si farà certo intimorire. Ma questi atti non vanno assolutamente sottovalutati. Perché c’è chi vuole seminare e far crescere un clima di intolleranza nei confronti della Lega, delle sue donne e dei suoi uomini, impegnati ogni giorno a lavorare per il bene della propria comunità”.

Così l’onorevole Matteo Bianchi, Deputato e Segretario provinciale della Lega, che esprime “massima solidarietà e vicinanza alla nostra ex candidata Sindaco Daniela Gulino, vittima di pesanti minacce e insulti tramite lettera anonima“.

“Chi arriva a tanto, a cercare di far vivere nella paura una donna che ha il coraggio di lottare per le proprie idee, non è solo un grandissimo vigliacco, ma un criminale che deve essere perseguito” sottolinea Bianchi. “E non è privo di responsabilità – conclude il Deputato della Lega – chi ogni giorno getta benzina sul fuoco, demonizzando il nostro leader Matteo Salvini e tutti noi che lavoriamo per servire i cittadini”.