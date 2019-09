Quando cantare è una passione da condividere, a ogni età

Ricomincia la scuola e ricominciano anche i corsi e le attività pomeridiane e serali che permettono a grandi e piccini di coltivare ciascuno le proprie passioni, tra cui quella per la musica e per il canto. Un canto condiviso che si fa coro e abbraccia diversi generi nei corsi dell’Accademia Solevoci che saranno presentati sabato 14 settembre al Teatro Santuccio (in via Sacco 10, a Varese) per la giornata di open day con prove aperte ai bambini (ore 15 dai 4 ai 7 anni, ore 15.30 dagli 8 ai 14 anni), ragazzi e adulti.

“Ormai, è risaputo che la musica e il canto, specie se in gruppo, contribuiscono al benessere psico fisico – ricordano dall’Accademia – Migliorano gli apprendimenti, riducono lo stress e l’ansia, facilitano la socializzazione e tutte quelle che si chiamano, in gergo, le “soft skill”: spirito di gruppo, empatia, cooperazione”.

C’è chi canta sotto la doccia, in macchina fermo ad un semaforo, chi fischietta in cucina. E poi c’è il popolo di coloro che cantano in un coro.

“Per noi il coro è l’espressione più valida di ciò che sta alla base della società: la conoscenza ed il rispetto – gli uni degli altri – attraverso l’ascolto reciproco e la generosità nel mettere le proprie risorse migliori al servizio di tutti – spiega Fausto Caravati, direttore di Solevoci- Fare musica affina la sensibilità estetica ed affettiva dei giovani ma, al tempo stesso, educa allo spirito di gruppo ed alla condivisione. Far coro sviluppa uno spirito di squadra, fa sì che si incontrino, si confrontino e si valorizzino le differenti personalità di quanti ne fanno parte”.

Di seguito il programma di presentazione dei corsi:

Ore 15.00

Propedeutica per bambini

dai 3 ai 6 anni

docenti: Francesca Sangalli e Valentina Principato

Ore 15.30

Canto corale per bambini

dai 7 ai 14 anni

docenti: Francesca Sangalli e Valentina Principato

Ore 16.30

Canto corale pop per ragazzi

dai 15 ai 20 anni

Ore 17.30

Solevoci Lab: Gospel, Pop e Rock in coro

docenti: Valentina Principato e Christian Tassi

Ore 18.00

Canto individuale e ear training

docente: Giulia Tadiello

Per info ed iscrizioni scrivere a info@solevoci.it tel. oppure 347 8158946 o consultare il sito www.accademia.solevoci.it.