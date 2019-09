Castiglione Olona, l’aperitivo in terrazza fa “il botto”

Venerdì sera da record per l'”Aperitivo in terrazza“, una serata all’insegna dello streetfood e del piacere di stare insieme al Castello di Monteruzzo, in una terrazza affacciata sulla Collegiata di Castiglione Olona.

Un’iniziativa della Pro loco per riappropriarsi dei luoghi storici del territorio.

Info: proloco Castiglione Olona