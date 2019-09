“Cena dei volontari” per le associazioni malnatesi

Anche quest’anno il mondo delle associazioni malnatese ha pensato a tutti i cittadini che da anni sono attivi e presenti nelle varie realtà che operano in ambito culturale, sociale, sportivo, educativo, ecologico, ricreativo, parrocchiale, di soccorso e in tutti i campi del volontariato.

L’appuntamento è per venerdì 4 ottobre, all’interno della rassegna enogastronomica “Malnate PerBacco” per celebrare tutti assieme il “Dono Day”. La Giornata del Dono nasce come progetto di legge (approvato il 14 luglio 2015) allo scopo di offrire ai cittadini l’opportunità di acquisire maggiore consapevolezza del contributo che le attività legate alla donazione possono giovare alla crescita della società italiana.Alla Tendo Struttura in piazza mercato ci sarà la ormai tradizionale “Cena dei Volontari”.

Il Gruppo Alpini di Malnate preparerà polenta e spezzatino e funghi porcini. Oltre a questa specialità si potrà mangiare scegliendo dal menù classico di “PerBacco”.

Gli organizzatori consigliano di prenotare telefonando al numero 327 9586051

Come dono a tutti i partecipanti un qualcosa di “diversamente bello” : una serata musicale danzante su musiche bandistiche ballabili eseguite dal Corpo Filarmonico Città di Malnate e alcune dimostrazioni di ballo con Barbara e Carlo