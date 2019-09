Festa alla Lagozza per ricordare Nichi e lottare contro le leucemie

Una domenica per ricordare Nichi, ma anche per stare insieme e soprattutto per aiutare la ricerca contro le malattie onco ematologiche e il sostegno a bambini e famiglie che attraversano la difficile esperienza della malattia pediatrica.

Domenica 15 settembre, a partire dalle 10, il Parco Lagozza si anima per la festa organizzata da.gruppo Genitori per la scuola di Arcisate con la Fondazione Giacomo Ascoli di Varese per L’arcobaleno di Nichi, iniziativa nata per ricordare Nicholas Bertolla, per tutti Nichi, un bimbo sfortunato che si è spento all’età di nove anni dopo aver combattuto una dura battaglia contro la leucemia.

Per tutta la giornata ci saranno giochi, laboratori e animazione, con truccabimbi, baby dance e make up per adolescenti.

Tra i momenti più appassionanti della festa la gara di grigliata con Max Laudadio, aperitivo e risottata con Chef Barzetti e una serata di musica dal vivo con le band Exodus e Fumetti furbetti. Ospite della giornata il comico Paolo Migone.

Per tutta la giornata sarà attiva l’area food con Vincenzi’s Finest Bbq.

Il ricavato della festa sarà devoluto alla Fondazione Giacomo Ascoli onlus per la realizzaziobne di una residenza per famiglie con bambini in cura nel reparto di onco-ematologia pediatrica all’ospedale Del Ponte di Varese.