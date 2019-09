Giochi, profumi ed escursioni di fine estate

L’ultimo fine settimana davvero estivo, prima della riapertura delle scuole, offre ai bambini e alle loro famiglie tante occasioni per godersi ancora un po’ di spensieratezza all’aria aperta o per divertirsi con spettacoli, giochi e feste colorate in programma tra venerdì 6 e domenica 8 settembre.

FESTE

Porto Valtravaglia: tre giorni di festa con “Lake in music”, manifestazione ricca di street food e musica sul lungolago che riserva ai bambini un’area dedicata, animazioni e diversi spettacoli con artisti di strada > L’evento

Castello Cabiaglio: torna l’appuntamento con il mercatino bio e solidale del GiustoINperfetto che propone questa volta un lungo fine settimana per la Festa dei popoli, da venerdì pomeriggio a domenica, con incontri, proiezioni, tanto gusto e un torneo “mondiale” di subbuteo > L’articolo

Varese: domenica arrivano alla Rasa i giochi di quartiere proposti o meglio ri-proposti ai bambini di ogni età, da zero a cento e più anni dal Teatro In Drao: nonni, bambini e genitori sono invitati a riscoprire giochi e racconti di una volta come pignatta, corsa con i sacchi, campana, ruba bandiera > Scopri di più

ESCURSIONI

Inarzo: la Lipu propone per la giornata di domenica un pomeriggio nella Riserva della Palude Brabbia alla scoperta dell’affascinante mondo degli anfibi e dei rettili per bambini a partire dagli 8 anni > Scopri di più

Angera: sarà inaugurato domenica mattina un nuovo itinerario esperienziale intitolato “Il Sentiero delle erbe. Sapori e pozioni del colle di San Quirico”, alla scoperta di profumi, piante e bellezza > Tutti i dettagli

Tradate: domenica pomeriggio apertura speciale del Centro didattico del Parco Pineta che permette ai visitatori di scoprire la sua ricca biodiversità lungo il Sentiero Natura, di vivere un’avventura tra virtuale e reale sul Sentiero Fata, di cimentarsi sul percorso di orienteering e di visitare il polo didattico, incluso l’Osservatorio > Leggi qui

Comerio: due giorni di escursioni guidate, sabato e domenica, per scoprire la Grotta Rameron nel “Settembre sottosopra” adatto a escursionisti e famiglie > Leggi di più

SPETTACOLI

Gerenzano: in occasione della festa di S. Crocifisso il Teatro Neri propone una serata gratuita per i bambini, venerdì, con lo spettacolo “L’orsetto che non voleva andare a scuola” seguito da una sessione di scatenatissima Baby dance > Leggi di più

Varese: sabato pomeriggio la Biblioteca dei ragazzi di via Cairoli ospita l’attrice e narratrice Betty Colombo per una divertente presentazione del suo primo libro “Vado via!” > Leggi qui

Azzate: in occasione della Festa patronale di domenica, l’Amministrazione comunale offre lo spettacolo teatrale “Zorba il gatto” liberamente tratto dal famoso romanzo di Sepùlveda, in scena a Villa Mazzocchi alle ore 20.30 con gli attori della Compagnia Instabile Quick > L’iniziativa

SOLIDARIETÀ

Varese: domenica mattina i prati del Borgo di Mustonate ospitano la manifestazione sportiva “Chi ha il diabete non corre da solo” a sostegno dell’associazione Adiuva, impegnata con i bambini e i ragazzi in cura per questa patologia all’Ospedale Del Ponte > Come partecipare

FUORI PORTA

Lugano: sarà inaugurata nella giornata di sabato la sede de L’ideatorio, il polo divulgativo dell’Università della Svizzera italiana che offre a grandi e piccini la possibilità di visitare il planetario e la mostra interattiva sul cervello e di sperimentarsi in diversi laboratori creativi e di robotica, incluso un percorso sugli odori > Tutto il programma

Orti botanici: aperti per ferie, le sette realtà aderenti alla rete degli Orti botanici della lombardia offrono a grandi e piccini meraviglia, relax e appuntamenti speciali > Scopri di più

Alpi Lombarde: proseguono anche per il mese di settembre le escursioni guidate gratuite per famiglie, neofiti e appassionati fino a rifugi e alpeggi nei weekend estivi per promuovere la sicurezza in montagna. Questa domenica è in programma il Resegone > Tutti gli itinerari