La “strana coppia” e il racconto degli animali

Questa sera alle 21.00, presso il Salone Estense, nell’ambito del Festival del Paesaggio “Nature Urbane“, viene proposta una curiosa chiacchierata con una coppia ancora più curiosa: uno zoologo e un conduttore radiofonico.

Il titolo dell’incontro è “Animali radiofonici“: una occasione, tra aneddoti accattivanti, immagini double face e arzigogoli lessicali per di confrontarsi sulle modalità per proporre alla radio l’informazione in pillole su aspetti legati alla fauna alla sua tutela e più in generale alla biodiversità.

L’appuntamento è martedì 24 alle 21 al salone Estense, in via Sacco a Varese. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.