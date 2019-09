Malnate, riparte il corso di italiano per stranieri

Con il corso di alfabetizzazione della lingua italiana, l’associazione “L’Altra Città” con la collaborazione del “Comitato Soci Coop”, la Fnp Cisl, e il prezioso supporto di docenti volontari con il patrocinio del Comune di Malnate, garantisce anche per l’anno scolastico 2019/2020 l’opportunità, ai tanti cittadini stranieri residenti a Malnate, di imparare o affinare la conoscenza della lingua italiana, necessaria per una interazione che valorizzi sempre più il confronto e il riconoscimento delle diversità etniche e culturali.

«L’esperienza oramai più che ventennale dei corsi di italiano a Malnate – spiegano gli organizzatori – ci fa dire che sono stati un punto di riferimento e un supporto concreto per quei tanti stranieri desiderosi di diventare a tutti gli effetti, cittadini malnatesi.

Per questo anno scolastico il corso di lingua italiana è così predisposto: un corso base di apprendimento della lingua e un corso avanzato finalizzato, tramite esami finali, all’ottenimento della certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana a Livello A2, come predisposto dalle normative vigenti per avere il permesso di soggiorno CE di lunga durata.

Il corso inizia lunedì 4 novembre alle ore 20.30 al salone superiore della Coop di Malnate.

Le iscrizioni al corso si effettuano alla sede Cisl di via Matteotti, 15 ogni martedì dalle 14.30 alle 17.30 e giovedì dalle 9.30 alle 17.30.