Mastini, esordio al PalAlbani contro l’entusiasmo della Valpe

Prima partita sul ghiaccio amico e ricerca immediata di conferme: giovedì sera (20,30) i Mastini scenderanno in pista al PalAlbani per la seconda giornata della Italian Hockey League e saranno chiamati a ripetere – nel gioco e soprattutto nell’esito – il successo ottenuto domenica scorsa a Pergine Valsugana.

Il 7-2 inflitto ai trentini è stato il miglior esordio possibile in campionato per i gialloneri che hanno dimostrato di essere già pronti e carichi a puntino dopo un’estate ricca di “colpi” e proclami. Ora però la squadra di coach Da Rin dovrà vedersela con la classica avversaria da prendere con le molle che arriva a Varese con tutto da guadagnare: la ValpEagle, formazione neopromossa ma che porta con sé la “bandiera” del Piemonte (finalmente una squadra più a Ovest…) e la grande tradizione hockeyistica di Torre Pellice e dintorni.

La Valpe ha esordito a sua volta con il botto, sconfiggendo cioè i campioni in carica del Caldaro con il punteggio di 2-1 con reti di Petrov e Gardiol intervallate dalla segnatura altoatesina ad opera di Massar. Oltre mille gli spettatori nel match del “Cotta Morandini” che ha “riconsegnato” i piemontesi alla Serie B nazionale, per dire quale fosse l’attesa di tutto l’ambiente per il match delle Aquile allenate da Eric Migliotti.

Le due squadre si sono già “annusate” in precampionato: lo scorso 7 settembre i Mastini hanno vinto in rimonta con il punteggio di 4-3 sulla pista dei piemontesi in un match dai due volti: Valpe avanti 3-0 e rimonta varesina rivelatasi implacabile con rete decisiva di Francesco Borghi a 2′ dalla conclusione. Ma quella prima parte di gara non deve lasciare tranquilli Franchini e compagni che non possono giocare con il fuoco, specie contro una avversaria che porta con sé entusiasmo ma anche qualità (il già citato Petrov e il portiere Pilon, 96% di parate nella prima uscita) e pure diversi ex come Michelin Salomon, Silva e Pozzi. Il Varese dovrà anche migliorare sotto il profilo disciplinare ed evitare certe penalità che hanno costellato la partita di esordio.

Da Rin dovrà fare di nuovo i conti con l’assenza di Marco Andreoni mentre la Valpe dovrà fare a meno di Alex Bertin nulla di profondo, comunque, anche perché – per una volta – i gialloneri hanno una rosa profonda e completa che tra l’altro vorrà ben figurare davanti il pubblico di via Albani, ingolosito dalla netta vittoria ottenuta in Trentino.

Purtroppo il match si disputerà in contemporanea a quello di basket tra Openjobmetis e Banco Sardegna Sassari e, trattandosi di un turno infrasettimanale, non è stato possibile effettuare la variazione che in molti avrebbero sperato. VareseNews comunque proporrà gli aggiornamenti in tempo reale nel liveblog sportivo #direttavn che è già disponibile CLICCANDO QUI.