Nature Urbane: già oltre 5500 le prenotazioni agli eventi

Oltre 5500 persone in quattro giorni (Cioè dal 14 settembre, giorno di apertura delle prenotazioni, on line e all’info point) si sono già prenotate per partecipare a Nature Urbane, il festival del paesaggio di Varese.

Una grande risposta da parte del pubblico, che anche quest’anno riempirà le ville storiche private o si godrà uno degli spettacoli in programma negli eventi tutti a titolo gratuito.

Prosegue comunque l’afflusso di persone che si stanno recando alla Welcome area allestita all’Infopoint di piazza Monte Grappa per chiedere informazioni e prenotarsi alle visite guidate ancora disponibili. Gli sportelli sono aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 17.30.

Sono diverse le possibilità di partecipare ancora ad uno dei 170 appuntamenti alla scoperta delle dimore storiche varesine. Grande successo hanno riscosso anche gli spettacoli in programma, come quello, di apertura, dei Kataklò e quello, di chiusura, dei Sonics. In questo caso i posti a sedere sono tutti prenotati ma sarà comunque possibile assistere in piedi agli spettacoli fino al raggiungimento della capienza massima delle location dove si esibiranno gli artisti.

IL PROGRAMMA DI NATURE URBANE

La nuova edizione del Festival ha un programma ricco di eventi e artisti di fama internazionale tra cui i Kataklò, i Sonics, gli attori Roberto Anglisani, Anna Bonaiuto, Laura Curino, Federica Fracassi, Lucilla Giagnoni, Paolo Hendel, Annagaia Marchioro, Moni Ovadia; gli architetti Andreas Kipar e Marco Martella, il giornalista Matteo Bordone e l’antropologo Franco La Cecla.

Questi sono solo alcuni degli artisti e delle personalità che parteciperanno al festival: ad ognuno di loro è stato chiesto di confrontarsi con una tematica di attualità legata a Varese e al suo territorio o di creare spettacoli e performance dedicate al patrimonio paesaggistico, artistico ed architettonico della città.

Dalla Cittadella di Scienze della Natura “Salvatore Furia” all’Isolino Virginia – cui è dedicata la giornata del 28 settembre – dai musei varesini – Villa Mirabello, Castello di Masnago, Villa Panza-FAI – a Villa e Birrificio Poretti, saranno più di 40 i luoghi del Festival che accenderanno per 10 giorni i riflettori sulla città giardino.