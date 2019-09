Il salone Estense pieno per la presentazione di Nature Urbane

Dopo il successo delle scorse edizioni, con oltre 20mila presenze nel 2017 e 25mila persone coinvolte nel 2018, dal 20 al 29 settembre 2019 torna a Varese Nature Urbane, Festival del Paesaggio.

E alla presentazione, originariamente pensata per la stampa, cioè per una manciata di persone, si sono presentati in moltissimi, fino a quasi riempire il salone Estense: «Non pensavo sarebbero arrivate così tante persone alla presentazione di questo evento, che così si conferma di grande interesse per la città» ha commentato il sindaco Davide Galimberti davanti alla sala piena.

Davide Galimberti con Silvia Priori, direttore artistico, e il direttore organizzativo Paolo Tarpini

22 parchi di dimore private aperte in esclusiva, 8 parchi pubblici, più di 200 appuntamenti, per scoprire le bellezze della città, tra visite guidate, iniziative di educazione al paesaggio per adulti e bambini, percorsi tra arte e natura, conversazioni, degustazioni e spettacoli.

La nuova edizione del Festival, sotto la direzione organizzativa di Tarpini Production e con la direzione artistica di Silvia Priori (Teatro Blu) ha infatti un programma ricco di eventi e artisti di fama internazionale tra cui i Kataklò, i Sonics, gli attori Roberto Anglisani, Anna Bonaiuto, Laura Curino, Federica Fracassi, Lucilla Giagnoni, Paolo Hendel, Annagaia Marchioro, Moni Ovadia; gli architetti Andreas Kipar e Marco Martella, il giornalista Matteo Bordone e l’antropologo Franco La Cecla.

Questi sono solo alcuni degli artisti e delle personalità che parteciperanno alla manifestazione: ad ognuno di loro è stato chiesto di confrontarsi con una tematica di attualità legata a Varese e al suo territorio o di creare spettacoli e performance dedicate al patrimonio paesaggistico, artistico ed architettonico della città.

IL LIBRETTO PROGRAMA DI NATURE URBANE

Tutte le manifestazioni sono a ingresso gratuito, come negli altri anni, ma molte delle iniziative sono su prenotazione: verranno accettate on line o all’info point turistico di Varese a partire dal 14 settembre.