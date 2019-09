I Kataklò riscaldano la prima sera di Nature Urbane

Solo posti in piedi per l’esibizione dei Kataklò ai giardini Estensi, che ha aperto il programma degli eventi serali di Nature Urbane 2019.

Galleria fotografica I Kataklò a Nature Urbane 4 di 17

Aperto da un introduzione declamata dal direttore artistico Silvia Priori, lo spettacolo si è poi sviluppato in una serie di performance, come loro tradizione. Un crescendo di esibizioni di “danza atletica” per cui sono giustamente famosi e apprezzati da anni.

Costumini, boxer, veli e corpi che parlano: questo è il segreto del fascino dei Kataklò, che fanno riportare il culto del corpo dall’attuale forma di narcisistico consumista alla tradizione greca e romana, dove il corpo era tempio del sè ed espressione della vita.

Uno spettacolo straordinariamente fisico e sensuale ma per nulla superficiale, che ha strappato interi minuti di applausi alla fine. Non è la prima volta che il gruppo si presenta alla città, ma anche questa volta ha saputo riscaldarla, anche in una serata dai primi freddi settembrini.