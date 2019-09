Il primo avvistamento della “Tom Tom Car” in provincia di Varese

Dopo le segnalazioni della Google Car – ne abbiamo raccontate tante, ultima la primavera scorsa – compare sulle strade della provincia anche la Tom Tom Car, l’auto che fotografa le strade per il servizio di street view di TomTom.

Di segnalazioni del curioso veicolo se ne trovano altre, dal Lincolnshire nel Regno Unito fino a Bari.

E ora pare proprio sia la volta del Varesotto: l’auto di Tom Tom è stata segnalata (e “paparazzata”) venerdì 13 settembre a Gallarate, in via Ferraris, quasi di fronte al comando della Polizia Locale. Come in altri casi il veicolo – sormontato dal castello con la macchina fotografica a 360° – ha targa polacca.