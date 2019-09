Rowing Bistrot Bar, Lido Schiranna, chiude per una piccola pausa necessaria per effettuare gli ultimi lavori di manutenzione straordinaria di cui necessita la struttura per essere sempre più efficiente e a norma.

La chiusurà sarà dal 16 settembre al 02 ottobre.

Rowing Bistrot bar è la nuova proposta di ristorazione che dal 2007 anima il Lido di Varese, situato nella splendida cornice del lago di Varese e a bordo vasca rispetto alla piscina gestita dalla società Canottieri di Varese.

Il locale è ristorante, pizzeria, hamburgeria, il luogo perfetto dove ristorarsi dopo aver percorso un tratto della passeggiata che circonda il lago, oppure dove trascorrere momenti piacevoli in compagnia di amici o dei propri familiari, partendo dalla colazione, fino ad arrivare a sera, godendosi l’atmosfera del lago al tramonto.

Rowing Bistrot Bar è aperto il lunedì e il martedì dalle 9 alle 20, mentre dal giovedì alla domenica, l’orario di chiusura si sposta alle 23; mercoledì è il giorno di chiusura. La cucina propone menù con specialità della cucina italiana e anche per la stagione invernale è previsto un calendario ricco di serate con musica dal vivo e DJ set.

È il luogo ideale anche per chi ha voglia di godersi un ottimo aperitivo o un drink godendosi il meraviglioso tramonto che si può godere dalle sponde del lago.

Rowing Bistrot Bar lavora in stretta sinergia con la Società Canottieri Varese, che invece gestisce la piscina, ed sarà protagonista di diversi importanti eventi sportivi a livello mondiale, rendendo il nostro lago famoso in tutto il mondo.

Rowing Bistrot Bar

Via dei Canottieri 15, Varese

Tel. 331 3520193