Una star di Instagram al palazzetto: Valentina Fradegrada

La lista delle bellezze mozzafiato arrivate al palasport di Masnago per assistere alle partite della Pallacanestro Varese è, nel tempo, piuttosto lunga. Ci fu una volta che in parterre arrivò nientemeno che Carol Alt, accompagnata da Ayrton Senna; all’epoca dei Roosters oltre alla madrina dello scudetto, Martina Colombari, arrivarono anche Maurizia Cacciatori e la soubrette Samantha De Grenet. In tempi più recenti si sono viste la modella brasiliana Dayane Mello e – lo scorso anno – Valeria Mazza, ospite del presidente Vittorelli.

Ieri sera, nel corso dell’infausta partita disputata dalla Openjobmetis contro la Dinamo Sassari, non è invece passata inosservata la presenza, su uno dei divanetti rossi che compongono il cosiddetto “courtside”, di Valentina Fradegrada (foto da Instagram). Un nome forse poco noto al grande pubblico per così dire “generalista” ma che vanta un seguito impressionante – 2 milioni di followers – sul proprio profilo Instagram.

Bergamasca, 28 anni, fisico mozzafiato, laureata in marketing e design, Valentina è considerata una influencer nel mondo della moda dove ha fatto notizia con l’uso spregiudicato dei costumi da bagno che poi sono diventati uno strumento di lavoro, visto che ha dato vita al marchio Upsidedown Bikini con il quale ha raggiunto una certa notorietà. Per lei anche una copertina famosa, quella dell’edizione messicana di Playboy.

Ma perché per un Varese-Sassari infrasettimanale, Fradegrada ha preso posto a Masnago e tifato per i colori biancorossi? La risposta arriva direttamente dalla società biancorossa: «La sua presenza fa parte di una iniziativa lanciata quest’anno: quella di avere a ogni partita, se possibile, un ospite speciale che possa far parlare della Pallacanestro Varese anche tra un pubblico diverso da quello prettamente cestistico» spiega Luca Piontini dell’ufficio marketing della società. «Valentina ha un’enorme platea su Instagram, il social network che più ci interessa sviluppare con questo sistema, e i riscontri della sua presenza (la modella ha pubblicato alcune immagini nelle sue stories) sono stati subito importanti. Tra l’altro, a fine partita, molti tifosi si sono avvicinati per un selfie o una foto con lei». Ad accompagnare Fradegrada alla Enerxenia Arena è stato Andrea Labate, appassionato di basket ma anche agente della giovane bellezza bergamasca che, a quanto parte, si è molto divertita e potrebbe in futuro tornare a tifare Varese.