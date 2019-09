Tech Academy, il laboratorio per il tuo talento

Tech Academy è il laboratorio per il tuo talento, con un’officina attrezzata e un’aula formativa, nella nuova sede dedicata ai corsi di formazione.

A disposizione dell’allievo, docenti esperti che accompagneranno l’allievo durante tutto il percorso, per sviluppare le sue competenze, tenendo in considerazione anche il suo punto di partenza e l’obiettivo da raggiungere.

I corsi sono impostati con moduli base ma l’Academy offre la possibilità di customizzare ogni percorso in funzione delle richieste. Le esercitazioni sono mirate ed intense.

I corsi in aula

-Corso base disegno tecnico

-Tecnologia base delle lavorazioni

-Corso base dei concetti matematici

-Corso avanzato per programmazione parametrica

-Cad Cam

-Gestione corso lubrorefrigeranti

I corsi a bordo macchina

-Programmazione base Iso tornio 2/3 assi

-Programmazione avanzata contro mandrino

-Programmazione avanzata testa a tornire

-Programmazione avanzata multi canale

-Programmazione base Iso fresa 3 assi 4°/5° asse

-Programmazione avanzata modulo di fresatura e tornitura

-Applicativo preset utensili

-Applicativo preset pezzo

Iscriviti per migliorare le tue competenze e per costruire il tuo futuro.

Soluzioni rapide ed efficaci per un servizio di assistenza macchine utensili di alto livello grazie a tecnici specializzati provenienti dalla maggiori case costruttrici tra cui:

DMG

MAZAK

SIEMENS

HEIDENHAIN

FANUC

MAKINO

GILDEMEISTER

Cb ServiceTech e il suo team di tecnici specializzati forniscono sempre soluzioni rapide ed efficaci per qualunque problema meccanico, elettronico e software. Interventi tempestivi con tutti i ricambi necessari, una profonda conoscenza delle macchine utensili, strumentazione sofisticata, attenzione alle esigenze del cliente, e costi competitivi.

Lo staff di CbServiceTech dedica passione e professionalità anche per l’installazione ed il posizionamento della tua macchina dopo un trasloco (non un semplice posizionamento ma un controllo geometrico per ripristinare precisione assoluta).