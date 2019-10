Aperte le iscrizioni per il concerto di San Silvestro al Lac

Inizia oggi la prevendita per il Concerto di San Silvestro al Lac di Lugano, che quest’anno presenta un programma di altissimo livello con l’Orchestra della Svizzera italiana e il direttore polacco Krzysztof Urbański.

Il concerto si terrà martedì 31 dicembre alle 18.30 alla Sala Teatro Lac.

«Sarà l’occasione per festeggiare l’arrivo del nuovo anno con un direttore fra i più affermati della sua generazione, il polacco Krzystof Urbański – spiegano i responsabili del Lac – In un luogo che racchiude musica e arti applicate, non potrebbe suonare meglio la celebre raccolta intitolata “Quadri di un’esposizione”, con la quale Modest Musorgskij omaggiò l’amico architetto Victor Hartmann, illustrando una passeggiata fra alcuni dei suoi disegni e acquarelli. Musorgskij scrisse una delle partiture per pianoforte più originali del secolo XIX, che un suo grande ammiratore novecentesco, Maurice Ravel, trascrisse per orchestra, ottenendo un successo ancor più grande dell’originale pianistico».

Il concerto prevede come brano di chiusura il celebre Boléro di Ravel, al termine del quale ci sarà un brindisi augurale con Urbański e l’Orchestra della Svizzera italiana, prima del rientro a casa per la cena di San Silvestro.

La prevendita dei biglietti è effettuata presso la biglietteria del LAC a Lugano in Piazza Luini 6 (dal martedì alle domenica 10-18) e online su luganolac.ch. I biglietti saranno in vendita anche prima del concerto alla biglietteria del Lac.