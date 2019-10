Nuovo appuntamento con l’academy di Confcommercio Ascom

Un’altra serata all’insegna del commercio e dell’imprenditoria: il Distretto Urbano del Commercio di Saronno e il Distretto del Commercio Antiche Brughiere promuovono un nuovo appuntamento nell’ambito del percorso formativo “Informazione In-Formazione, interpretare il presente per governare il futuro” proposto dall’ Academy di Confcommercio Ascom Saronno, per la formazione di imprenditori e aspiranti imprenditori associati, attraverso l’approfondimento di tematiche legate all’attività commerciale.

Il prossimo evento, in collaborazione con Camera di Commercio di Varese e i Comuni di Caronno Pertusella, Cislago, Gerenzano, Origgio, Uboldo e Saronno, è in programma per lunedì 4 novembre, dalle 20.30 alle 22.30, presso la sala convegni di Confcommercio Ascom in via ferrari 3 a Saronno.

L’incontro è intitolato “Gli stili manageriali e la leadership – Dalla letteratura classica fino all’azienda, in chi ci riconosciamo” e avrà come ospite Beppe Carrella, scrittore e senior business development di Sinfo One. Il suo intervento riguarderà esempi di managerialità differenti tratti dalla letteratura, come Amleto, Don Chisciotte o Pinocchio, il tema della leadership confrontata con gli stili di pensiero e alcuni aspetti legati alla tecnologia e al digitale. La formazione è rivolta anche a dipendenti, collaboratori e familiari, la partecipazione all’incontro è gratuita. Per confermare la presenza, è possibile contattare il servizio di segreteria al numero 02 96 70 2728