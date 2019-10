Il Centro Anziani apre le porte e fa festa

Il centro anziani apre le porte alla cittadinanza per festeggiare i 25 anni della nuova sede. Lo fa con una grande festa domenica 27 ottobre alla quale sono invitati tutti gli “over 60”.

Il centro socio ricreativo anziani esiste ad Azzate dal 1991: inizialmente aveva sede nei locali della biblioteca comunale in via Benizzi Castellani 1. Con l’andar del tempo, però, il centro si è sempre più “popolato” ed è nata l’esigenza di avere uno spazio più ampio. Il Comune ha così deciso di affidare a questo gruppo di cittadini i locali dello stabile di via Volta 27 che necessitavano però di una ristrutturazione.

Alcuni benefattori hanno destinato una consistente cifra alla ristrutturazione e i locali sono tornati “a nuova vita”. L’inaugurazione del nuovo centro anziani è avvenuta il 23 ottobre 1994 e ancora oggi ospita l’associazione.

Centro di aggregazione per over 60, organizza feste, attività per anziani dalla ginnastica dolce ad incontri culturali e gite sul territorio: si occupa di fare da raccordo tra il mondo dei nonni e quello dei bambini, accogliendo annualmente da tempo i bambini di Chernobyl. L’attuale presidente è Anna Ossola.

Domenica 27 i festeggiamenti iniziano con una messa alla chiesa di Azzate alle 11 poi ci si sposterà in sede per un rinfresco.

Martedì 29 alle 17 sempre nella sede del centro si terrà un incontro con l’arma dei carabinieri e la polizia locale per spiegare agli anziani come difendersi dalle ultime tipologie di truffe domestiche. Il comandante della Polizia locale Carlo Laudi e il vicecomandante Gennaro Portogallo stanno organizzando cicli di incontri in Valbossa per descrivere le varie “situazioni a rischio” e per rispondere alle domande dei cittadini.