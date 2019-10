Cioccolandia, la manifestazione più dolce della Martesana, è stata rinviata al 15 dicembre a causa del maltempo previsto per questo fine settimana.

L’evento è giunto all’undicesima edizione ed è ora completamente rinnovato, pur nel rispetto della tradizione di un appuntamento dedicato ai golosi di ogni età, che trasformerà il centro cittadino in un vero e proprio villaggio di cioccolato.

Il cioccolato sarà il protagonista indiscusso dell’evento grazie ai numerosi artigiani produttori dell’“oro nero” che guideranno i presenti all’assaggio e all’acquisto nella mostra mercato allestita in Via Roma e in Via Milano. Non è tutto qui, le vie di Pioltello ospiteranno produttori di delizie che si sposano perfettamente con il cioccolato: nocciole, prodotti di pasticceria, crêpes e molto altro ancora. In Piazza XXV Aprile due artisti-scultori lavoreranno alcuni blocchi di cioccolato per creare meravigliose installazioni e fantasiosi personaggi che prenderanno forma davanti agli occhi dei visitatori.

I due artisti fanno parte del team di scultori di Mirco della Vecchia, uno dei più celebri artigiani italiani di cioccolato, vincitore di numerosi premi in diverse competizioni di pasticceria nazionali e internazionali.

«Cioccolandia è un evento che la città attende con piacere – afferma il sindaco Ivonne Cosciotti -. Quest’anno l’offerta è particolarmente ricca, si rivolge a tutte le fasce di età e avrà ospiti d’eccezione, come famosi blogger, cuochi e scultori di cioccolato di altissimo livello. Ci aspettiamo dunque una giornata piena di gente, di serenità e divertimento, da trascorrere “in dolcezza” con le famiglie».

Per info e aggiornamenti sull’evento, che si terrà con qualsiasi condizione meteo: www.facebook.com/SiamoPioltello – www.comune.pioltello.mi.it