Discesa in cripta, alla ricerca di “Un santo per tutti”

Il penultimo appuntamento dell’anno con le “Indagini al Museo Baroffio” è in programma domenica 3 novembre con un “caso” che risente del fascino tenebroso della Festa di Halloween e della celebrazione religiosa di Ogni Santi nei giorni immediatamente precedenti l’evento.

“Un santo per tutti” il titolo del pomeriggio, rivolto ai bambini in età scolare, indicativamente dai 5 agli 11 anni.

Le guide di Archeologistics guideranno i bambini all’interno della Cripta di Santa Maria del Monte, per curiosare tra i santi presenti: San Leonardo, che protegge i carcerati; Santa Caterina, con la corona sulla testa ed una ruota in mano; Santo Stefano, e tanti altri.

Le loro figure si intravedono sulle pareti, ma la sfida sarà riuscire a riconoscerli attraverso gli antichi documenti conservati nel borgo, tra una moltitudine di insoliti dettagli nascosti.

Visita guidata e attività al costo di 7 euro a persona (16 euro il biglietto famiglia).

Per maggiori info e prenotazioni (sino ad esaurimento posti): 366 4774873 oppure info@sacromontedivarese.it.

Per gli adulti il percorso in Cripta è proposto nel pomeriggio di venerdì 1 novembre alle ore 15.00 sarà possibile approfondire, con l’aiuto di una guida, l’iconografia dei santi affrescati sulle pareti (clicca qui).