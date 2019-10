Dormiva in ospedale, riconosciuto e denunciato

Dormiva in ospedale ed è finito nei guai ed era già stato allontanato da Gallarate con provvedimento della Questura. Riconosciuto in un parco cittadino, ora l’uomo è stato denunciato.

Il protagonista è un 53enne italiano, pregiudicato, già allontanato da Gallarate con foglio di via con divieto di ritorno per due anni a Gallarate emesso dal Questore di Varese nel novembre 2018, per i numerosi precedenti e perché appunto era stato trovato più volte nei sotterranei e nei sottoscala dell’Ospedale di Gallarate.

L’uomo è stato riconosciuto durante un controllo ordinario ed è stato invitato dagli agenti del Commissariato ad abbandonare immediatamente il territorio cittadino e di non farvi più ritorno sino al termine della misura. Dal momento però che era già destinatario di foglio di via, è stato denunciato per la violazione degli obblighi derivanti dalla misura di prevenzione, reato penale punito con la pena detentiva da uno a sei mesi.

La settimana scorsa era stata sgomberata, dall’amministrazione comunale, la palazzina dell’ex macello di fronte all’ospedale, di proprietà comunale, dove dimoravano sette persone senza fissa dimora (la persona denunciata dalla Polizia non è tra questi).