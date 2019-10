“Essere esseri umani”, le neuroscienze spiegate davanti ad un caffé

Come siamo fatti? Come funziona l’essere umano? Perché vale la pena essere buoni ed avere cura degli altri? «Sono le neuroscienze a dirci di essere buoni e compassionevoli», puntualizza Marta Zighetti, psicologa psicoterapeuta familiare, supervisor EMDR e formatrice, che sabato 5 ottobre 2019 sarà a disposizione del pubblico per spiegare quanto sia conveniente essere Uno per l’Altro.

Alle ore 10, in Villa Jucker, alla LIUC, per il ciclo di incontri “Etica e lavoro: un caffè con l’autore”, Marta Zighetti parlerà del suo libro “Essere esseri umani” (edizioni dEste) ponendo al centro dell’attenzione il valore del bene comune, del benessere del singolo, della collettività e dell’impresa, tutti in collaborazione per la costruzione di una società compassionevole.

«Le neuroscienze hanno dimostrato che il nostro cervello dà il massimo, in termini di performance e produttività, in uno stato di calma e di cooperazione reciproca», sintetizza l’autrice. Con lei, sabato 5 ottobre alla LIUC, ci saranno Alida Carcano di Valori Asset Management Milano, voce del mondo delle imprese, e Massimo Folador, docente di Business Ethics della LIUC Business School. Terrà le fila del discorso il vicedirettore di Varesenews Michele Mancino, attento osservatore della realtà ed espressione di un giornalismo di approfondimento che recupera il significato della professione come servizio alle persone.

Il ciclo di incontri rientra tra le azioni della LIUC Business School per diffondere il valore del fare impresa pensando al benessere dei propri dipendenti e del territorio circostante. Proprio su questa tematica si sviluppa il percorso di formazione professionale per imprenditori, manager e professionisti “Storie di ordinaria economia” diretto da Massimo Folador. Per informazioni: http://www.liucbs.it/notizie-ed-eventi/etica-e-lavoro-un-caffe-con-lautore/