Una festa speciale per Halloween

L’associazione di promozione sociale “Voi siete qui” in collaborazione con l’associazione culturale Circolo de Biandronn propone, in occasione della festa di Halloween, un laboratorio creativo/musicale inspirato ad un famoso film di qualche anno fa (non vogliamo svelare niente di più!).

Ad accompagnare il tutto una dolce merenda e la possibilità di farsi orribilmente truccare.

Età consigliata: 5/12 anni in quanto per i più piccoli è previsto un laboratorio alternativo adatto alla loro età.

Il ricavato dell’evento sarà devoluto ai progetti delle scuole primaria e secondaria del Comune di Biandronno. E’ gradita la prenotazione al numero 349.4348722.