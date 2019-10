Da Ganna al Sacro Monte lungo la Via Francisca del Lucomagno

Un viaggio che dal centro dell’Europa conduce fino a Roma, è la via Francisca del Lucomagno.

Una via da Costanza a Pavia tra parchi naturali, beni artistici e storici, che tocca anche il Sacro Monte di Varese: sabato 2 novembre, ore 9:30, Archeologistics sarà in cammino proprio lungo la tappa che da Ganna raggiunge il Sacro Monte, con una escursione di giornata intera.

La Via Francisca del Lucomagno è un’antica via romana-longobarda che da Costanza, nel centro Europa, porta a Pavia passando dalla Svizzera. È lunga 510 km, di cui 135 in Italia. Il cammino di sabato 2 novembre percorre 11 km della via, con partenza dalla Badia di san Gemolo, passando per Brinzio, Oronco e infine lungo il viale del Rosario.

L’itinerario, oltre ad offrire scorci paesaggistici di indubbio fascino, permette di attraversare le aree boschive del parco Campo dei Fiori, e di narrare la storia dei pellegrini che – soprattutto tra XI e XIII secolo – scelsero la via Francisca per viaggiare verso sud.

Il gruppo sarà accompagnato da una guida turistica e dalle Gev, grazie alla collaborazione del Parco Campo dei Fiori.

Note storiche

L’iniziativa del 2 novembre e tutto il tracciato della via Francisca sono sostenuti dal progetto Via Francisca del Lucomagno, grazie ad un finanziamento di Regione Lombardia e ad una rete di numerosi partner professionali ed istituzionali.

Il progetto ha permesso di sostenere anche la ricerca storica relativa al tracciato della Francisca:

“anche se meno frequentata rispetto ad altre vie usualmente percorse dai pellegrini che dal Nord Europa desideravano raggiungere Roma o la Terra Santa la Via Francisca del Lucomagno, entra comunque a pieno titolo tra le vie religiose che confluivano nella Via Francigena, in virtù di testimonianze di tipo documentario e archeologico.

L’organizzazione del traffico attraverso il Lucomagno – la cui particolare frequentazione interessa un preciso intervallo cronologico compreso tra i secoli XI e XIII -, si lega in modo stringente al monastero di Disentis e alla sua progressiva acquisizione di potere, oltre che religioso, anche politico e amministrativo, e alla nascita degli ospizi, governati da diversi ordini religiosi, che, tra le loro mansioni annoverano anche la manutenzione delle strade”.

Quando camminare

La Via può essere percorsa tutto l’anno, a piedi o in bicicletta, grazie al fatto che il passo del Lucomagno in Svizzera, con i suoi 1915 mt di altezza è il più basso dell’area alpina e difficilmente presenta condizioni avverse ai camminatori.

Alla meta – Pavia – la Francisca prosegue verso Roma con la Via Francigena.

La visita è gratuita, grazie al sostegno di Regione Lombardia ed all’interno del progetto Via Francisca del Lucomagno (a carico dei partecipanti è solo il biglietto di ingresso in cripta € 5 cad, opzionale).

Per il ritorno è previsto un bus riservato.

Info

info@sacromontedivarese.it | info@archeologistics.it | 366 4774873 | 328 8377206