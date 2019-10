Giorgio Caporaso presidente nazionale di Aime design

Aime aggiunge un altro presidente prestigioso alla lista dei suoi presidenti di categoria. Questa volta, nella neonata sezione design c’è Giorgio Caporaso, architetto notissimo anche oltre Italia per i suoi lavori sull’ecosostenibilità.

L’associazione ha ritenuto importante introdurre la cultura del progetto e l’approccio al design e all’architettura all’interno delle aziende associate, e per farlo ha scelto l’architetto e designer varesino Giorgio Caporaso, pluripremiato a livello nazionale e internazionale, con una lunga esperienza nel mondo del design, della sostenibilità e dell’economia circolare.

Caporaso ricoprirà il ruolo di Presidente Nazionale della neonata area di lavoro di Aime.

«Sarà importante riuscire a portare anche le piccole e medie imprese a comprendere cosa vuol dire acquisire una sempre maggiore capacità progettuale, in una logica di design industriale – ha dichiarato il neopresidente – Favorendo la creazione di nuovi prodotti o il restyling di prodotti già esistenti senza perdere di vista le capacità produttive del territorio che è capace di esprimere elevate abilità realizzative, cura dei dettagli, innovazione, passione per il proprio lavoro, visione al futuro e rispetto della tradizione».

LA BIOGRAFIA DI GIORGIO CAPORASO

D’altra parte, è questo il punto di partenza che l’architetto Caporaso delinea per entrare in una logica che accosti il “saper fare” tipico dell’imprenditoria italiana al design e permettere alle imprese di avvicinarsi sempre di più al consumatore trovando una loro strada sul mercato.

«Le competenze, le conoscenze i contatti costruiti negli anni nel mondo del design, che l’architetto Caporaso potrà mettere a disposizione delle aziende e degli imprenditori interessati permetteranno di organizzare visite, eventi, partecipazione nei vari contesti dedicati al design, all’architettura, all’arredo e all’interior design, all’oggettistica, alla moda, allo stile, all’innovazione, al lifestyle, al food e food design, all’ecosostenibilità e all’economia circolare» dichiara con orgoglio il presidente di Aime Varese, Armando de Falco, architetto come lui.

«E’ importante per noi che Aime abbia scelto la nostra sala matrimoni per questa importante conferenza stampa – ha sottolineato il sindaco Davide Galimberti – E’ importante per l’associazione, ma anche e soprattutto per il contesto cittadino e provinciale: Varese è sempre più centrata sulla bellezza e sul paesaggio, anche con il festival nature Urbane, per esempio. Questo è un ulteriore stimolo per rendere Varese ancora più bella. Giorgio Caporaso rappresenta un team di professionisti che è anche un messaggio alla città, per andare avanti con la promozione del bello».