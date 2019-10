“Induno ringrazia”: premi, benemerenze e il benvenuto ai neomaggiorenni

Anche quest’anno il Comune di Induno Olona ha festeggiato a Villa Porro Porelli l’anniversario della ritrovata autonomia da Varese, avvenuta il 25 ottobre 1950 dopo 23 anni di accorpamento con Varese.

L’evento, che si è svolto domenica 20 ottobre a Villa Porro Pirelli, è stato l’occasione per consegnare le civiche benemerenze e il premio “Induno ringrazia”, un riconoscimento alle persone che si sono impegnate nell’ambito della comunità ottenendo risultati importanti.

Il premio “Induno Ringrazia” è andato quest’anno ad Alberto Frausin, (nella foto sopra) ex Ceo di Carlsberg Italia per aver rivoluzionato il birrificio indunese investendo su progetti innovativi e intessendo un rapporto costruttivo con il territorio.

Menzione al merito civico a Sara Gandini, per aver creduto nella propria passione per la pasticceria ed essersi messa in gioco di fronte a centinaia di migliaia di telespettatori nella trasmissione “Bake off Italia”.

Menzione al merito scolastico per Martina Bernardelli, studente del V anno del Liceo Scientifico G. Ferraris di Varese, per essersi qualificata alle olimpiadi nazionali di matematica e di fisica, aggiudicandosi in queste ultime il bronzo.

Menzione al merito civico a Maria Rosaria Bertotti, per l’impegno e la dedizione con cui testimonia, attraverso gesti di cura e attenzione del bene comune, l’amore e l’attaccamento al suo paese.

Menzione al merito sportivo e associativo a Giuseppe Livio, per l’impegno nell’organizzazione del torneo giovanile di basket internazionale “Giovani Leggende“, già Memorial Rizzi e Memorial Barilà, arrivato nel 2019 alla 30° edizione. Assieme ai collaboratori dell’Ass. 6Sport ha permesso l’incontro di migliaia di giovani atleti provenienti da tutto il mondo all’insegna dei principi sani dello sport.

Menzione al merito sportivo e associativo a Raffaele Angelo Bruno, Presidente della A.S.D. Polisportiva Besanese, importante realtà ciclistica varesina, perchè con la sua passione ha dato in questi anni grande impulso all’attività ciclistica nel nostro territorio.

Menzione al merito culturale a Tiziana Mottino, per la passione e la dedizione con cui dirige da 10 anni la Corale San Carlo, nata dalle Corali delle Parrocchie San Giovanni Battista e San Paolo Apostolo in occasione dell’unione pastorale del 2009. La Corale oltre ad animare le celebrazioni liturgiche collabora con le associazioni del territorio in eventi di beneficenza e promozione culturale.

Infine menzione al merito associativo all’Associazione Giovanile Caimano, da oltre 20 anni anima le attività giovanili indunesi e con un rinnovato entusiasmo a seguito dell’apertura della sede in centro paese sta divenendo sempre più un punto di riferimento per ragazzi e ragazze. Ha ritirato il premio il presidente, Diego Valerio.

La Filarmonica Indunese, Diretta dal M° Elisa Ghezzo, ha animato la serata interpretando sette brani del proprio repertorio oltre all’Inno di Mameli all’apertura della serata e all’Inno al Monarco alla conclusione.

La serata si è conclusa con la cerimonia del battesimo civico di oltre 40 neo maggiorenni. A ciascuno è stato consegnato da Mirko Sandrini, presidente del Consiglio comunale, un presente contenente un libro su S. Pietro in Silvis, una copia della Costituzione italiana, una copia anastatica della scheda referendaria con la quale nel 1950 gli indunesi scelsero l’autonomia da Varese e, per poter assolvere ad uno dei doveri di cittadino adulto, la tessera elettorale.

Il sindaco Marco Cavallin rivolgendosi ai genitori dei ragazzi ha sottolineato l’importanza di fornire ai giovani degli esempi positivi da seguire, e successivamente rivolgendosi ai ragazzi ha dato loro il benvenuto nella comunità, come soggetti attivi in grado di prendere le proprie responsabilità ed incidere nella società. Ha infine augurato a tutti di appassionarsi alla vita e perseguire con impegno e dedizione i propri obiettivi.

Il presidente dell’Associazione giovanile il Caimano, Diego Valerio, e il responsabile della Protezione civile, Jacopo Faccio, hanno invitato i neo-maggiorenni a sperimentare l’impegno attivo in un’associazione, come esperienza arricchente per se stessi e utile per la comunità.

