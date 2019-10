La Dogana di Gaggiolo ti resta nel cuore

Erano quasi in 100 sabato sera al Ristorante Mare e Monti del centro sportivo di Viggiù, per una rimpatriata decisamente particolare.

Galleria fotografica Viggiù - in 100 si ritrovano alla Dogana di Gaggiolo 4 di 4

I partecipanti all’affollata cena erano infatti tutti doganieri, finanzieri, poliziotti, guardie di confine svizzere e spedizionieri che negli anni hanno presto servizio al valico doganale di Gaggiolo.

Alcuni già felicemente pensionati, tanti altri ancora in servizio sparsi su tutto il territorio nazionale, da Trieste a Siracusa, ma che hanno voluto esserci a tutti i costi.

«Il valico è un luogo suggestivo e speciale – racconta un funzionario attualmente in servizio alla dogana – Non è un ufficio come tutti gli altri, è come una trincea in cui i rapporti non sono sempre facili ma è anche un luogo dove lavorando con turni di 24 ore, festivi compresi, a contatto con tanta gente si creano vincoli particolari di solidarietà e collaborazione che durano e resistono anche al tempo e ai trasferimenti, come dimostra la gioia di essersi ritrovati in una circostanza come questa».

Un vincolo di appartenenza, una magia che ha riportato in Valceresio tutte queste persone, legate da una forte amicizia e dal ricordo dei bei tempi al valico del Gaggiolo.