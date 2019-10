La Lega si prepara alla corsa verso Palazzo estense

“Sarà un momento importante di confronto tra i vertici e la base militante, per fare il punto della situazione e prepararsi alle prossime sfide. Nella nostra provincia, oltre a confermare l’elevato consenso che la Lega ha in tutte le realtà e a continuare ad aumentarlo, l’obiettivo primario è la riconquista di Varese”.

È con queste premesse che la Lega chiama a raccolta venerdì 4 ottobre, alle ore 20.30, al Circolo di Bizzozero, in via Monte Generoso 7 a Varese, dove si svolgerà l’incontro pubblico con Giancarlo Giorgetti, il governatore Attilio Fontana, il deputato Matteo Bianchi e gli altri parlamentari e consiglieri regionali della Lega.

Primo punto all’ordine del giorno, secondo i leghisti: “La liberazione di Varese – spiegano alludendo alle prossime elezioni amministrative in città -, perché in appena tre anni la giunta del Pd, com’è tipico della sinistra, è riuscita a impoverire il capoluogo, con una serie di azioni che dal piano parcheggi in poi non hanno lasciato tregua ai Varesini” ha detto il deputato Bianchi, Segretario provinciale della Lega, presentando l’appuntamento.