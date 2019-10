L’associazione “Dai una Mano” si presenta e cerca volontari

Malnate è una città con una bella trama di realtà di volontariato che si occupano delle varie esigenze sociali. Tra queste è presente “Dai Una Mano” un’associazione senza fini di lucro nata per offrire disponibilità e servizi a persone di tutte le età anche momentaneamente in condizioni di fragilità per età o disabilità.

I servizi offerti dall’associazione sono quelli di piccole riparazioni, compagnia e supporto psicologico, disbrigo pratiche, fare la spesa o accompagnamento in auto per ogni necessità, compresa la spesa.

Il prossimo 18 ottobre (ore 20.30) è in programma un incontro alla sede del Gruppo Alpini di Malnate (via Guido Rossa) una serata dedicata a far conoscere il progetto, sensibilizzare i cittadini e raccogliere le adesione di nuovi soci volontari.

Durante l’incontro interverranno il capogruppo degli Alpini malnatesi Carlo Croci, il socio di “Dai Una Mano” Carla Munari e dell’assessore Maria Croci.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero di telefono 3519007008, inviare una mail a daiunamanoass@gmail.com o visitare il sito https://daiunamanoass.wixsite.com/home