Mercato di Saronno, spostate le bancarelle in piazza dei Mercanti

Dopo la lunga diatriba, tra delibere, ordinanze e ricorsi al Tar, le tredici bancarelle che erano ancora posizionate in vi Monti sono state spostate in via dei Mercanti.

L’operazione, voluta dall’amministrazione comunale, è stata portata a termine oggi, mercoledì 2 ottobre, dopo che il tribunale amministrativo regionale ha dato parare favorevole al Comune.

Gli ambulanti che erano posizionati tra via San Giuseppe, via Ramazzotti e via Monti hanno oggi cominciato la loro “nuova” attività spostandosi nella piazza situata in fondo a Via Pagani, punto nevralgico del mercato saronnese. La vicenda è cominciata con la riqualificazione della piazza, che ha visto il rifacimento della pavimentazione, portata a termine lo scorso giugno. Al restyling della piazza hanno fatto seguito un primo ricorso al Tar che ha bloccato lo spostamento ed un secondo, presentato in seguito all’ordinanza emanata in data 5 agosto dal sindaco Alessandro Fagioli. Il 27 settembre il Tar lombardo ha ufficialmente respinto le richieste di sospensione dell’ordinanza presentata dal sindaco, dando di fatto il via libera alle operazioni di spostamento.

A una settimana dal no del Tar ai ricorsi dei due ambulanti, il mercato di Saronno si è svolto con una rinnovata disposizione: le 13 bancarelle hanno operato nella loro nuova postazione in fondo alla piazza. Via Ramazzotti è infatti stata occupata solo da un lato, mentre via Monti è risultata insolitamente spoglia. Tra gli ambulanti spostati in piazza, il pensiero sembra essere condiviso: «Le sensazioni sono negative, siamo stati spostati in fondo alla piazza e qui è difficile arrivare. Avendo limitato l’accesso dalle vie limitrofe gli anziani qui non passano, anche perchè è difficile raggiungere il posto in auto e trovare parcheggio». E ancora «ci hanno messi alla periferia del mercato» proseguono i titolari dei nuovi stand della piazza, «così gli operatori rischiano di andarsene».

Differenti invece i pareri dei cittadini saronnesi. Alcuni hanno confermato l’assoluta legittimità degli spostamenti affermando che «lo spostamento era necessario perchè le bancarelle erano posizionate vicino alle scuole». Altri hanno più semplicemente lamentato lo stravolgimento della disposizione degli stand, rendendo più difficile il giro abituale dei clienti, mentre altri ancora hanno espresso totale approvazione rispetto alla funzionalità della piazza, il cui spazio «andava assolutamente sfruttato. Inoltre, la riduzione del numero di bancarelle nella via adiacente alla piazza ha creato uno svincolo comodo per le ambulanze per raggiungere la piazza stessa in caso di emergenze».