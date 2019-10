Parcheggi, sono arrivate le strisce gialle

Arrivano i parcheggi gialli nei dintorni della stazione di Saronno.

Come annunciato dall’amministrazione comunale nel quadro della “rivoluzione” dei parcheggi nella città degli amaretti, alcuni stalli sono stati trasformati da bianchi a gialli, riservati cioè ai residenti, con il mantenimento di una parte organizzata a disco orario a due e quattro ore a seconda delle zone.

Si tratta della via Pacinotti e della via Galvani, insieme ad altre strade nei dintorni della stazione (le vie Quarnaro, Fiume, Monsignor Attilio Castelli, Mantegazza, Buozzi, Lainati, Carso, Varese, Fabio Filzi, Monte Bianco, Pagani, G. D’Annunzio, Hermada, Sabotino). Nel frattempo prosegue il lavoro per realizzare i parcheggi destinati al traffico pendolare, in particolare il parcheggio di interscambio gomma-ferro in via Ferrari (area stazione) da 300 posti e del piazzale del mercato dove è stato realizzato un parcheggio per lunga sosta sia per i pendolari sia per le attività commerciali presenti in città.

Nelle ultime ore si sono moltiplicate soprattutto sui social network le segnalazioni di parcheggi “abusivi” in aree lungo la strada o comunque in zone non destinate al parcheggio per i pendolari.