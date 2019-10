In salone Estense il benvenuto a Varese agli studenti Erasmus

Erano una trentina e provenivano da paesi come Spagna, Francia, Romania e persino Kazakistan.

I ragazzi che hanno scelto l’università dell’Insubria per la loro esperienza Erasmus sono stati accolti, per la prima volta, nel cuore della vita amministrativa e della storia della città: al salone Estense di Varese.

A dar loro il benvenuto, l’assessore alle Politiche Giovanili Francesca Strazzi e il docente Delegato per il Rettore dell’internazionalizzazione Giorgio Maria Zamperetti: che in inglese – e in qualche caso in una manciata di altre lingue, tra cui il francese e lo spagnolo – hanno accolto i ragazzi, e spiegato le bellezze della città in cui si apprestano a trascorrere una parte del loro percorso universitario.

I giovani che hanno aderito al programma Erasmus all’università dell’Insubria sono una cinquantina, allocati prevalentemente a Varese, ma anche a Como: «Un numero che è destinato ad aumentare ancora, perchè le iscrizioni per il secondo semestre saranno aperte ancora fino a metà novembre» – spiega Luca Gallo, capo dell’ufficio relazioni internazionali dell’Insubria.

Tra le facoltà, la più “gettonata” dagli studenti Erasmus è senza dubbio medicina, ma la scelta è caduta anche su scienze naturali, odontoiatria ed economia.

La maggior parte dei circa trenta che studieranno a Varese sono ospitati al collegio Cattaneo, ma diversi di loro hanno optato per il mercato privato, alimentando un mercato immobiliare il cui trend sta inesorabilmente aumentando: ad aiutarli nel loro soggiorno nella città Giardino ci sono, da qualche tempo a questa parte, gli Insubria Erasmus Angels, associazione di studenti che si occupa proprio di rendere più semplice la vita ai colleghi studenti che arrivano dagli altri paesi.