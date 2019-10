Senza patente, con cocaina e mazza di ferro per le strade di Gallarate

Giravano nella notte: senza patente, ma in compenso avevano a bordo cocaina e una mazza di ferro. È successo nella notte tra martedì e mercoledì, a Gallarate, in via Cappuccini, quartiere Arnate.

La Volante del commissariato di Gallarate, insospettita dalla condotta di guida di un veicolo che procedeva con fare incerto, ha controllato l’auto e gli occupanti. Subito è saltato fuori che uno dei due era un cittadino marocchino conosciuto, denunciato proprio il giorno precedente per spaccio di sostanze stupefacenti; quest’ultimo sottoposto quindi a perquisizione, veniva anche in questa occasione trovato in possesso di una dose di cocaina celata all’interno di una tasca dei pantaloni. Non solo, all’interno del veicolo, nella pronta disponibilità del cittadino marocchino, veniva inoltre rinvenuta una mazza di ferro lunga 65 cm, del quale lo stesso non ne sapeva giustificare la detenzione. La mazza di ferro veniva quindi sequestrata ed il cittadino marocchino denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e multato ai sensi per il possesso di cocaina

Non solo: prima che il veicolo si arrestasse, gli agenti hanno notato anche che l’auto sbandava vistosamente: il conducente – cittadino italiano con piccoli precedenti penali – ha ammesso di non avere la patente, mai conseguita. L’auto è stata sottoposta a fermo e il conducente si è beccato una multa da 5.110 euro.