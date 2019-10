Solaro e Saronno collegati con la ciclometropolitana

A seguito del vincolo della Sovrintendenza prosegue il nuovo progetto per la realizzazione del percorso di ciclometropolitana.

«L’amministrazione comunale, negli ultimi mesi, ha lavorato, con ulteriore determinazione, allo sviluppo di un nuovo progetto che potesse garantire il corretto finanziamento del bando ministeriale e consentire la prosecuzione della ciclometropolitana – si legge in una nota del Comune di Saronno -. Il nuovo progetto consiste nell’elaborazione di un percorso ciclabile che colleghi la frazione di Solaro, Introini, dove si attesta la ciclabile che arriva da Solaro, alla stazione di Piazza Cardona di Saronno. Un percorso che rappresenta l’asse di penetrazione, est/ovest, alla città».

«Il piano amministrativo che abbiamo portato avanti in questi quattro anni di lavoro – ha spiegato il sindaco di Saronno, Alessandro Fagioli – ha una visione complessiva e generale, possiamo dire a 360°. I diversi progetti finanziati, anche attraverso l’assegnazione di contributi da parte di Regione Lombardia e ministeri, si stanno via via concretizzando e oggi possiamo finalmente renderci conto di quanto sia cambiata la nostra città: è stato un lavoro duro e faticoso ma del quale siamo orgogliosi. Ogni singola iniziativa che abbiamo introdotto, come quelle che realizzeremo nei prossimi mesi, si inserisce in un quadro complessivo che va a migliorare gli aspetti della vivibilità dei cittadini in termini di sicurezza, viabilità e decoro. Nel caso specifico, voglio ringraziare il comune di Solaro, per la fattiva collaborazione dimostrata, gli 11 comuni che fanno parte del progetto della ciclometropolitana saronnese, che rappresentano circa 140.000 cittadini e 4 partner che hanno aderito all’iniziativa. Si riprende così – ha concluso il primo cittadino – il progetto di riqualificazione di via Roma in quanto i nostri cittadini hanno il diritto di utilizzare strade e marciapiedi in ordine, sicuri e senza buche. Allo stesso tempo stiamo lavorando per riqualificare altre zone della città che hanno i medesimi problemi».

«Con questo progetto – ha aggiunto l’assessore ai Lavori Pubblici, Dario Lonardoni – possiamo tranquillamente affermare di aver raggiunto l’obiettivo di collegare Solaro alla città di Saronno e di averlo fatto con un percorso omogeneo. Non solo, perché inoltre andiamo a riqualificare una delle arterie più importanti della nostra città. Un progetto dunque certamente importante che andrà ad incidere positivamente sulla vita dei nostri concittadini e per il quale abbiamo investito circa 600.000 euro».