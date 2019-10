Storie di migranti, una serata in Comune

Storie di persone in fuga sulla rotta balcanica, testimonianze di volontari e attivisti, di gente comune e giornalisti. È questo il tema del libro di Valerio Raffaele “La rotta spezzata” da Istanbul a Horgos sulla via dei migranti che verrà presentato venerdì 18 ottobre alle ore 20.30 nella sala consiliare del Municipio.



Il racconto del viaggio inizia a Istanbul, “un groviglio di vite brulicanti negli intimi meandri della città”, e termina in “una medina di tende” nella cittadina serba di Horgos, di fronte al muro ungherese, dove non resta che “attraversare l’attesa”. Una storia che tutti, oggi più che mai, dovrebbero conoscere.

Moderatori della serata saranno Carlo Brusa, Direttore della rivista Ambiente Società Territorioe Davide Papotti, Geografo dell’Università di Parma