Come fare stupendi dessert con la frutta

Il primo dessert per antonomasia è la frutta, ma spesso mangiata senza particolari lavorazioni non risulta gradita.

Come fare per aumentare la voglia di mangiare – soprattutto a bimbi e anziani – questo cibo buonissimo ma spesso poco pratico? Per rispondere coni fattia questa domanda, c’è il corso Tigros di Lunedì 7 ottobre 2019 dalle 17 alle 19, dal titolo “Come rendere la frutta un dolce“.

A proporre dritte e ricette ci sarà Chef Luigi Lanzani, che gestisce la Tana dell’Isolino, all’Isolino Virginia.

Luigi Lanzani, nel suo ristorante all’Isolino Virginia

Il ristorante, che si raggiunge solo con il battello della navigazione Lago di Varese, nasce dal desiderio di condivisione e convivialità e pone alla base della sua cucina l’idea che dallo studio delle materie prime del territorio.

L’appuntamento è al Buongusto di Solbiate Arno, in Via del Lavoro, 45