Tornano i contributi per il Natale dei rioni

Torna per il secondo anno consecutivo il bando del Comune di Varese che assegna contributi a chi promuoverà eventi natalizi nei rioni della città.

A stabilirlo è stata la seduta di giunta di questa mattina, 29 ottobre. Nei prossimi giorni sarà online l’avviso pubblico che definirà a chi saranno assegnati i 20mila euro complessivi per l’organizzazione di eventi nei rioni.

L’anno scorso erano state 50 le iniziative organizzate in tantissimi quartieri della città in occasione del Natale e l’amministrazione intende promuovere la stessa possibilità anche per quest’anno.

«Questo bando è il risultato di un importante percorso partecipato con i quartieri e le associazioni – spiega l’assessore Francesca Strazzi – L’obiettivo è di diffondere la magia del Natale anche nei rioni per dare modo a tutti di vivere la propria città anche nei luoghi dove si vive. L’anno scorso abbiamo avuto una ricca partecipazione e puntiamo a fare altrettanto quest’anno».

Il bando sarà rivolto agli enti del terzo settore, ecclesiastici, di carattere privato se privi di scopo di lucro. Il Comune riconoscerà 2500 euro per ciascun vincitore del bando, somma che potrebbe essere ulteriormente incrementata per le iniziative di particolare interesse.