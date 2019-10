Un Giorno in Pretura si occupa del processo a Piccolomo

Nel 2003, dopo aver chiuso il proprio ristorante, Marisa Maldera sale in macchina con il marito Giuseppe Piccolomo. La donna troverà la morte fra le fiamme di un terribile incidente stradale, mentre l’uomo rimarrà illeso. Dopo anni il caso viene riaperto per decidere se fu davvero una fatalità o una lucida simulazione.

Giuseppe Piccolomo si trovava già in carcere per per l’omicidio di Carla Molinari, il tremendo “delitto delle mani mozzate” avvenuto a Cocquio Trevisago, per il quale è stato condannato all’ergastolo in via definitiva. Domenica 27 ottobre alle 20.30 su Raitre andrà, invece, in onda la puntata di “Un giorno in pretura”, il programma condotto da Roberta Petrelluzzi, con al centro il secondo processo che ha visto Piccolomo alla sbarra per l’omicidio della moglie.

Processo di primo grado che lo scorso gennaio si concluse con una condanna all’ergastolo. La sentenza venne letta dal presidente della Corte d’Assise del Tribunale di Varese Orazio Muscato.

