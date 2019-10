Varese City Run, lo sport che pensa

Lo sport migliora la vita, lo sport è porta di accesso al benessere psicofisico, lo sport include, aggrega e crea senso di appartenenza, lo sport è partecipazione.

Varese City Run non è solo sport praticato, è anche sport pensato, studiato e messo sotto la lente da esperti e specialisti del settore.

Varese City Run propone un coinvolgente programma di Convegni e Workshop che arricchiscono la tre giorni a tutto sport:

Impiantistica sportiva e gestione

Venerdì 18 ottobre – Salone Estense (via Sacco)

Si parte venerdì 18 ottobre con il seminario organizzato da TreOtto Service S.r.l., azienda leader nella realizzazione e nelle forniture per impianti sportivi, in collaborazione con il Comune di Varese dal titolo “ Il recupero funzionale degli impianti sportivi ”. Il convegno porterà particolare attenzione su forme di Partenariato Pubblico-Privato e sugli aspetti gestionali e finanziari dell’impiantistica sportiva.

Apertura dei lavori alle ore 15 e chiusura alle ore 18

Accredito: info@sportpiu.org – 03311710846

Fisco e società sportive

Sabato 19 ottobre – Auditorium Infopoint, Camera di Commercio Varese – Piazza Monte Grappa, 5

Si prosegue sabato 19 ottobre mattina con il convegno organizzato da ASQ ed EURETHICS e con Partner ASC e CONI dedicato a “Gli aspetti fiscali e gestionali delle ASD”, con qualificati esperti di fiscalità e diritto sportivo

Apertura dei lavori alle 9 e chiusura alle 15.30 (coffee break).

Accredito: info@asqsrls.it – 03312920004

Agonismo, fatica e fragilità

Sabato 19 ottobre – Sala Montanari (Via dei Bersaglieri 1)

Sempre sabato 19 ottobre, in Sala Montanari Scuola e Sport Varese, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico per la Lombardia e FISDIR, propongono il Convegno: “L’esperienza sportiva della resistenza: dall’agonismo al supporto della fragilità”.

Apertura dei lavori alle ore 9:00 e chiusura alle 13:00

Accredito: www.scuolaesportvarese.it – lombardia@fisdir.it

Mental training, alimentazione e respirazione

Sabato 19 ottobre – Auditorium Infopoint – Camera di Commercio Varese

Chiude la giornata di Sabato 19 Ottobre un workshop organizzato da Psicosport®, il brand di riferimento per la psicologia sportiva in Italia e fondatore del primo Master in Psicologia dello Sport, in collaborazione con il Comune di Varese e la Camera di Commercio di Varese, dal titolo “Mental Training, alimentazione e respirazione per la preparazione completa del runner”.

Apertura dei lavori alle 18.00 e chiusura alle 19.30.

Accredito: psicosport@psicosport.it

Un’occasione per fare rete con professionisti del settore, per approfondire tematiche di interesse attuale e vivere l’atmosfera di una città che per tre giorni celebra lo sport. Vi aspettiamo!

E domenica 20… tutti in piazza per le gare (20k, ten e five) di Varese City Run! Iscrizioni previste anche a gruppi su www.varesecityrun.it o info@sportpiu.org