All Nippon Airways introduce il volo diretto da Milano Malpensa a Tokyo Haneda 

All Nippon Airways (ANA), la più grande compagnia aerea giapponese e vettore 5-Star per sette anni consecutivi, dalla primavera 2020 tornerà a collegare l’Italia al Giappone con un nuovo volo diretto da Milano Malpensa per l’aeroporto di Tokyo Haneda.

La compagnia annuncerà a breve la data di inizio del servizio, la tipologia di aeromobile e l’orario dei voli, e prevede di aprire le vendite a metà dicembre 2019.

Con l’orario estivo 2020 ANA opererà cinque nuovi voli dall’aeroporto di Tokyo Haneda per Milano, Istanbul, Mosca, Shenzhen e Stoccolma. Con l’aggiunta di queste nuove rotte salirà a 52* il numero totale di città internazionali servite da ANA, che amplierà così la sua presenza all’aeroporto di Haneda situato a soli 30 min. dal centro città e ottimamente collegato.

«Assistiamo ad una domanda crescente di visitatori per il Giappone, e ANA incrementerà i suoi collegamenti internazionali grazie alla crescita dell’aeroporto di Haneda», ha detto Seiichi Takahashi, Senior Vice President di ANA. «Queste nuove rotte aumenteranno opportunità e convenienza per i passeggeri che volano in Giappone da tutto il mondo, un beneficio significativo della nostra strategia di doppio hub».

«Negli ultimi anni ANA ha servito i passeggeri italiani via gli hub europei, ed ora – quando c’è un grande interesse per il Giappone – annunciamo il nostro collegamento diretto da Milano a Tokyo» aggiunge Viviana Reali Country Manager Italia. «I passeggeri italiani potranno non solo sperimentare la filosofia di servizio di ANA che si riassume nella parola “omotenashi – un’attenzione particolare per l’ospite e i suoi desideri prima ancora che questi vengano espressi – ma anche, una volta arrivati a Tokyo Haneda, proseguire verso una delle oltre 40 destinazioni ANA all’interno del Giappone come Osaka, Sapporo, Okinawa, Fukuoka, solo per citarne alcune fra le più note».