Anche la Questura illuminata per Natale

Anche la Questura di Varese si “illumina” in occasione delle prossime festività natalizie, con le luminarie gentilmente concesse dalla ditta che si occupa del Varese XMAS Village e dal partner tecnico Sartini Grandi Impianti di Ferrara, quale riconoscimento per la preziosa attività di prevenzione della Squadra Volante della Questura di Varese in occasione del mercatino di Natale che si svolgerà in Piazza Repubblica e Piazza Monte Grappa.