Black Friday e parcheggio gratis, l’aiuto del comune per il Natale in centro

La giunta comunale ha approvato oggi due iniziative che possono contribuire a dare impulso alle attività dei commercianti in un periodo decisivo come quello prenatalizio.

Si tratta, in particolare, del patrocinio al Black Friday, iniziativa in programma nel fine settimana: come ormai d’abitudine, venerdì 29 novembre i negozi della Città proporranno sconti e promozioni che alcuni commercianti estenderanno per tutto il week end. «A grande richiesta dei nostri commercianti torna a Busto Arsizio il ‘Black Friday’, iniziativa a cui come Amministrazione garantiamo il patrocinio a sostegno dei nostri negozi, nell’ambito di una mobilitazione internazionale a supporto del commercio» afferma la vicesindaco e assessore allo Sviluppo del territorio Manuela Maffioli. «L’anno scorso il ritorno è stato molto significativo, sia in termini di presenze, sia in termini di vendite –commenta Rudy Collini, presidente di Ascom- anche quest’anno quindi Ascom Busto Arsizio promuove l’iniziativa tra i negozi tradizionali e su tutto il territorio anche con una comunicazione coordinata: i cittadini ormai se la aspettano e approfittano dei prezzi vantaggiosi per i primi acquisti natalizi».

La giunta ha anche approvato la gratuità della sosta nel parcheggio di via Landriani per tutto il mese di dicembre, in modo da incentivare la partecipazione dei cittadini ai diversi eventi natalizi in programma nel centro cittadino. «Anche quest’anno confermiamo la gratuità per il mese di dicembre del parcheggio Landriani, una delle tante misure per sostenere il nostro commercio e a cui faranno seguito altre iniziative –afferma Maffioli-. Lo sforzo a favore dei nostri negozi è sempre massimo e distribuito tra centro e quartieri. E, soprattutto, non riguarda solo il periodo natalizio, anche se in queste settimane adottiamo misure speciali perché l’afflusso atteso, e che vogliamo favorire, è fisiologicamente superiore ad altri momenti dell’anno». «Agesp verrà sempre incontro per quanto possibile ai commercianti e ai cittadini di Busto: incentivare l’utilizzo del parcheggio Landriani, in questo caso, rientra fra i nostri obbiettivi, cioè rendere operativi e funzionali per i cittadini i nostri parcheggi» è il commento del presidente di Agesp Attività Strumentali Alessandro Della Marra.

Si ricorda che il parcheggio Landriani ha 140 posti e si trova a pochissimi minuti di cammino dalle piazze in cui saranno installate le principali attrazioni natalizie, come la pista di pattinaggio (San Giovanni), lo scivolo di ghiaccio (Vittorio Emanuele II), il presepe e il pacchetto regalo luminoso dentro al quale scattare fotografie e selfie (santa Maria).