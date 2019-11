Cargo 2019: “Malpensa può diventare l’hub del Sud Europa”

«Nei primi mesi, Malpensa ha sofferto il generale calo del cargo aereo, un trend diffuso nei grandi scali. Poi però, da settembre, ha recuperato una quota di mercato». Abbiamo fatto qualche domanda a Nicola Capuzzo, direttore di Air Cargo Italy, il sito d’informazione dedicato al trasporto aereo.

Capuzzo ha recentemente intervistato il cargo manager di Sea Giovanni Costantini, da cui ha ricavato qualche dato interessante sulla situazione dell’aeroporto di Malpensa, che è il primo aereo in Italia per traffico merci e il secondo per numero di passeggeri dopo Roma Fiumicino.

«Dopo un calo generale dei primi mesi del 2019, Malpensa ha cominciato a recuperare terreno, soprattutto dalla Svizzera», afferma il direttore Capuzzo. «L’aeroporto, riprendendo le parole di Costantini, punta a diventare il principale scalo merci del Sud Europa, e in parte lo è già».

Qualche dato: nel 2018, Malpensa ha registrato 535mila tonnellate di merci; oggi, sempre secondo Costantini, ogni settimana ci sono 220 movimenti aerei all cargo o courier. Ma a quanto pare il bridge non ha influito: «Linate – spiega Capuzzo – è praticamente fermo sul mercato del cargo; Brescia sta crescendo ultimamente, ma nel nord Italia Malpensa è il leader incontrastato».

Quello che si può riscontrare guardando i dati è la continua crescita dell’e-commerce, della posta o delle merci leggere, ma anche un numero sempre crescente di spedizioni extra-large. Emblematica la spedizione record di Cargolux avvenuta a settembre: un rotore, destinato alla Cina, dal peso complessivo di quasi 44 mila chili.

Tra le novità per il prossimo futuro c’è l’apertura di un nuovo magazzino DHL, che entrerà in funzione a inizio 2020. «Malpensa – conferma Capuzzo – ha ancora capacità residua per ospitare slot aerei e charter per le merci. La notizia positiva per l’aeroporto della brughiera è che diversi aeroporti del nord, per esempio Amsterdam, sono ormai congestionati; Malpensa potrebbe approfittarne».